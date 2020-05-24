МИД РФ ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты

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Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смехотворны, считает замглавы МИД Сергей Рябков.

По его мнению, объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения нелогичны.

"Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания – это просто смешно", – сказал представитель МИД в эфире Первого канала.

В Вашингтоне забывают, что американские самолеты в России "много лет летали не над пляжами и парками", добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу. По его словам, Россия не придерживалась договора.

Рябков уточнил, что МИД РФ получил соответствующую официальную ноту. Во внешнеполитическом ведомстве оценили решение Штатов как прискорбный шаг. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция также выразили сожаление.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна "вернуться к полному выполнению" договора. В Москве подчеркивали, что нарушений договора со стороны Москвы не было.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.