МИД РФ ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты

08:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смехотворны, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
По его мнению, объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения нелогичны.
"Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания – это просто смешно", – сказал представитель МИД в эфире Первого канала.
В Вашингтоне забывают, что американские самолеты в России "много лет летали не над пляжами и парками", добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу. По его словам, Россия не придерживалась договора.
Рябков уточнил, что МИД РФ получил соответствующую официальную ноту. Во внешнеполитическом ведомстве оценили решение Штатов как прискорбный шаг. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция также выразили сожаление.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна "вернуться к полному выполнению" договора. В Москве подчеркивали, что нарушений договора со стороны Москвы не было.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: