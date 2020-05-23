В НАТО призвали Россию вернуться к выполнению ДОН

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна "вернуться к полному выполнению" Договора по открытому небу (ДОН).

В частности, он призвал отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией". По его словам, это позволит сохранить соглашение после одностороннего выхода из него США.

"Продолжающееся избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона", – говорится в заявлении Столтенберга.

Он отметил, что США вышли из соглашения из нарушения Россией условий договора. При этом Вашингтон может пересмотреть решение, если Россия вернется к соблюдению договора, подчеркнул глава альянса.

В то же время Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция выразили сожаление в связи с намерением США покинуть ДОН, указывается в коммюнике глав МИД этих стран.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в разговоре с RT заявил, что заявление Столтенберга "вызывает лишь сожаление", так как "противоречит реальной ситуации".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что страна планирует выйти из ДОНа, так как Россия якобы не придерживалась соглашения.

ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 34 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отмечал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.