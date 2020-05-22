МИД РФ получил от США официальную ноту о выходе из ДОН

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство иностранных дел России получило от США официальную ноту о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", – цитирует РИА Новости слова Рябкова.
Президент США 21 мая объявил, что страна планирует выйти из Договора по открытому небу, так как Россия якобы не придерживалась соглашения. При этом он не исключил, что страна еще вернется к соглашению.
Впервые о возможном выходе США из Договора по открытому небу сообщалось в октябре 2019 года. Тогда глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел призвал американских политиков не делать этого "безрассудного шага".
Он подчеркнул, что это приведет к разделению трансатлантического союза и подорвет доверие к США как к партнеру в обеспечении европейской безопасности.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства – участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году. Участники соглашения могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
США хотят выйти из Договора по открытому небу
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