Биллингсли назвал ужасными российские "Буревестник" и "Посейдон"

11:06
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал закрыть российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон", назвав их ужасными.
"Мы не раз предупреждали, что Skyfall и "Посейдон" – это ужасные проекты. Неважно, ответственна (Россия. – Прим. ред.) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3", – написал он в микроблоге в Twitter.
Так Биллингсли высказался о статье в Forbes, в которой предполагается, что причиной обнаруженного недавно повышения радиационного фона якобы могли быть испытания одной из этих ракет.
В некоторых СМИ сообщалось, что органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов реакторного происхождения. По расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России. Предполагается ,что причиной может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская система мониторинга радиационной безопасности не зарегистрировал угрожающих ситуаций на северо-западе страны. В "Росэнергоатоме" отметили, что атомные электростанции в этом районе – Ленинградская и Кольская АЭС – работают штатно, передает ТАСС.
В мае Биллингсли сказал, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он добавил, что ДСНВ должен включать в том числе ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".
При этом Биллингсли уточнил, что договор выгоднее РФ, чем США. Он объяснил, что Вашингтон не заинтересован в самом факте контроля над вооружениями.
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