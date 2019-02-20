Российский "Посейдон" обесценит глобальную систему ПРО США

Морская система "Посейдон" обесценит усилия США по созданию глобальной противоракетной обороны. Такое мнение высказал контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.
"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компонент", – сказал он, передает ТАСС.
По словам Хмырова, морские беспилотники будет очень сложно обнаружить и тем более перехватить системам противника.
Уникальный подводный беспилотник "Посейдон" способен поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности. Испытания ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон" успешно состоялись в декабре 2017 года.
По словам специалистов, неуязвимость оружия происходит за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута. Эксперты отмечают, что возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.
В июле 2018 года Минобороны РФ рассказало о новинках российского вооружения, в число которого вошли гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.