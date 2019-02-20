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16:00

Российский "Посейдон" обесценит глобальную систему ПРО США

безопасность

16:00

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Морская система "Посейдон" обесценит усилия США по созданию глобальной противоракетной обороны. Такое мнение высказал контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компонент", – сказал он, передает ТАСС.

По словам Хмырова, морские беспилотники будет очень сложно обнаружить и тем более перехватить системам противника.

Уникальный подводный беспилотник "Посейдон" способен поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности. Испытания ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон" успешно состоялись в декабре 2017 года.

По словам специалистов, неуязвимость оружия происходит за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута. Эксперты отмечают, что возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.

В июле 2018 года Минобороны РФ рассказало о новинках российского вооружения, в число которого вошли гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".

безопасность

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