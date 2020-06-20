Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ

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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.

Об этом американский дипломат написал в Twitter. Ранее такое мнение высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Биллингсли также добавил, что Литва – сильный союзник НАТО и друг США, передает RT.

При этом в Госдепе сообщили, что Биллингсли 22-23 июня проведет в Австрии переговоры по контролю над вооружениями с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Китаю было отправлено приглашение принять в них участие.

Со 2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Ранее Биллингсли указал, что РФ должна убедить КНР присоединиться к переговорам, а договор должен включать ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".