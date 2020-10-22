В Кремле понадеялись на продление договора СНВ с США на год

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США получили шанс на реанимацию договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ).

По его словам, появилась надежда, что договор будет продлен на год и удастся преодолеть чудовищные разногласия.

Песков уточнил, что "это надежда на то, что удастся попробовать обсудить дальнейшую жизнеспособность" договора.

В эфире "Первого канала" пресс-секретарь отметил, что в течение года предстоят "очень сложные" переговоры.

Соединенные Штаты ранее предложили России заключить "президентский меморандум", предваряющий продление СНВ.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли указал, что РФ должна убедить КНР присоединиться к переговорам.

При этом договор должен включать последние ядерные разработки – ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".