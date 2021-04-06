CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике

09:28
Фото: ТАСС/Олег Кулешов
Россия активно развивает в Арктике военные базы для дислокации новейших видов вооружения, включая подводный ядерный беспилотник "Посейдон". К такому выводу пришли эксперты CNN, которые изучили спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.
Как отмечает телеканал, Москва скапливает "беспрецедентную военную мощь" в Арктике, недавно освободившейся ото льда из-за климатических изменений, чтобы обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу.
CNN заявляет, что Россия активно развивает арктические военные базы, которые называют трилистником из-за похожего по форме на это растение главного здания базы.
"Спутниковые снимки показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и баз трилистников в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет", – говорится в сообщении.
На снимках также есть подземные хранилища, якобы построенные специально для "Посейдонов". Также в объектив спутников попали новые радиолокационные станции недалеко от Аляски и авиабазы в районах Крайнего Севера.
Телеканал утверждает, что американские власти обеспокоены усилением военной мощи России. По их мнению, новые базы и средства вооружения могут использоваться не только для законной защиты границ страны, но и для установления фактического контроля над всеми районами Арктики.
В конце марта три российские атомные подводные лодки одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. Такое в истории учений произошло впервые.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что единый план реализации стратегии развития Арктической зоны до 2035 года должен быть подготовлен в кратчайшие сроки.
Также сообщалось, что министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт озвучил планы о патрулировании у границ России в Арктике. По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере.
Главным преимуществом США в Арктике министр счел подводные лодки. При этом он подчеркнул, что американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США не могут сравниться.
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