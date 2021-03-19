Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка подает сигналы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону", исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море, находится на связи и передает информацию, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что противолодочные силы НАТО уже неделю безуспешно ищут "Ростов-на-Дону". В то же время российское командование не теряет связь с подлодкой.

Как сообщает источник агентства, НАТО имеет большие возможности в Средиземноморье, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.

"Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", – сказал он.

Накануне некоторые СМИ сообщали, что группа кораблей НАТО после контакта начала искать российскую подлодку. Отмечалось, что несколько дней назад она исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, что вызвало озабоченность у ВМС США. Особенно это связано со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию.

Командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов заявил, что все шесть подлодок флота находятся в море на боевом дежурстве.