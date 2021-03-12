В Швеции признали преимущество России в случае войны с НАТО

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Россия будет иметь преимущество в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Такой вывод содержится в докладе экспертов НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) под названием "Западные военные возможности в Северной Европе – 2020".

Как сообщает телеканал SVT, в нем приводится системный анализ соотношения сил Запада и РФ.

В документе указывается, что если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, то у России будет явное преимущество в непосредственной близости от Швеции.

Особенно это касается наземных операций. Аналитики утверждают, что преимущество будет длиться порядка двух месяцев, пока не прибудут сухопутные войска США.

В докладе подчеркивается, что страны НАТО проводят недостаточно учений, а силы альянса, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически.

"Вооруженные силы России ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО", – говорится в отчете.

Эксперты призвали сосредоточиться на краткосрочных улучшениях, так как инвестиции западного мира в оборону в ближайшие годы, вероятно, будут ограничены.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников увеличивать расходы на оборону из-за агрессивных действий Москвы.