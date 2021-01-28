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Политика

04:32

Пушков ответил на слова генсека НАТО об "агрессии" России

политика безопасность за рубежом

Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld

Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России.

Глава Североатлантического Альянса на заседании военного комитета призвал союзников увеличивать расходы на оборону для противодействия Москве.

"Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец", – написал Пушков в Twitter.

По его словам, осталось слишком мало желающих следовать этим правилам, "не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного".

Ранее Пушков заявил, что внешняя политика США при Джо Байдене будет направлена на противостояние с Россией и Китаем.

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