Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия в 2021 году столкнется с тремя глобальными проблемами, считает сенатор Алексей Пушков. Мнение он выразил в Telegram-канале.
По мнению парламентария, страна будет вынуждена решать вопросы выхода из пандемии, а также реагировать на диктат интернет-гигантов и изменения во внешней политике США.
"Ответ на первую – вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую – только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете <...> плюс развитие собственных интернет-платформ", – подчеркнул Пушков.
Решение третьей проблемы будет зависеть от способности России должным образом реагировать на давление со стороны США. По словам сенатора, Вашингтон будет ужесточать давление в случае, если Москва проявит любой признак слабости.
"Возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам будет носить ограниченный характер и не повлияет на основное содержание отношений", – заключил Пушков.
Ранее парламентарий сообщил, что внешняя политика США при избранном президенте Джо Байдене будет направлена на противостояние России и Китаю. По мнению Пушкова, Байден видит в Китае своего конкурента, а в России – врага.
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