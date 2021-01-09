Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Внешняя политика США при избранном президенте Джо Байдене будет направлена на противостояние России и Китаю, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в Telegram.
По мнению парламентария, Байден видит в Китае своего конкурента, а в России – врага.
"В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – "все более настойчивому Китаю". При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России", – спрогнозировал Пушков.
Он добавил, что коалиция против России уже создана на основе НАТО, а вот союз против Китая США только предстоит создать.
Пушков не исключил вариант возможных попыток США распространить влияние Запада на азиатские страны, в частности Белоруссии и Украины. Эти страны расположены между "западным альянсом" и Россией с Китаем. Также Пушков считает, что США будет использовать идеологический подход в соперничестве.
"Идеологизация геополитического соперничества характерна для "холодной войны" и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между "альянсом демократий" и "альянсом диктатур", – объяснил сенатор.
Ранее Алексей Пушков выразил мнение, что случившийся ранее захват Капитолия говорит об окончании мира в США. При этом Пушков отверг заявления о попытке госпереворота в Штатах. Член Совфеда отметил, что случившееся является нарушением закона.
Сотрудник полиции Капитолия погиб от ранений в результате беспорядков в Вашингтоне
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