Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене

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Внешняя политика США при избранном президенте Джо Байдене будет направлена на противостояние России и Китаю, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в Telegram.

По мнению парламентария, Байден видит в Китае своего конкурента, а в России – врага.

"В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – "все более настойчивому Китаю". При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России", – спрогнозировал Пушков.

Он добавил, что коалиция против России уже создана на основе НАТО, а вот союз против Китая США только предстоит создать.

Пушков не исключил вариант возможных попыток США распространить влияние Запада на азиатские страны, в частности Белоруссии и Украины. Эти страны расположены между "западным альянсом" и Россией с Китаем. Также Пушков считает, что США будет использовать идеологический подход в соперничестве.

"Идеологизация геополитического соперничества характерна для "холодной войны" и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между "альянсом демократий" и "альянсом диктатур", – объяснил сенатор.

Ранее Алексей Пушков выразил мнение, что случившийся ранее захват Капитолия говорит об окончании мира в США. При этом Пушков отверг заявления о попытке госпереворота в Штатах. Член Совфеда отметил, что случившееся является нарушением закона.