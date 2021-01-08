Пушков заявил о конце мира в США

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков выразил мнение, что случившийся ранее захват Капитолия говорит об окончании мира в США. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

В записи Пушков отверг заявления о попытке госпереворота в Штатах. При этом член Совфеда отметил, что случившееся является нарушением закона.

Пушков также сообщил, что захват Капитолия не является предвестником гражданской войны.

"Какой госпереворот, если у демонстрантов не было оружия, не было лидеров, не было программы действий, они не были поддержаны ни частью спецслужб, ни силовых структур, ни даже ни одной политической силой и ни одним политиком-республиканцем?" – заявил Пушков.

Сенатор выразил мнение, что нынешние протесты начали участники погромов и беспорядков прошлого лета.

"Конец гражданского мира, выражающийся в небывалом по охвату и остроте расколе общества, – качественно новое состояние нынешней Америки", – заключил Пушков.

Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.

На этом фоне власти города Вашингтон приняли решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации еще на 15 дней. Таким образом, режим ЧС будет действовать в столице США до 21 января.