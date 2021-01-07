В Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней из-за протестов

07:26
Фото: AP/TASS/Manuel Balce Ceneta
Власти города Вашингтон продлили действие режима чрезвычайной ситуации еще на 15 дней. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что решение о продлении режима ЧС приняла мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер.
"Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа", – сообщила Боузер в своем указе.
Согласно постановлению, режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 21 января.
Ранее мэр Вашингтона объявила в городе комендантский час. Он начал действовать с 18:00 по местному времени (02:00 7 января по московскому времени).
Накануне в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
В ходе стрельбы в здании конгресса США одна из протестующих получила ранение. Женщина была доставлена в больницу.
Позднее стало известно, что пострадавшая скончалась. Данный факт подтвердил представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек.
Американским СМИ удалось установить личность погибшей. Сообщалось, что женщина ранее служила в ВВС США.
Кроме того, местные издания информировали об обнаружении полицейскими нескольких взрывных устройств в центре Вашингтона. Две бомбы были обезврежены правоохранителями.
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