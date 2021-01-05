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Политика

05 января, 22:56

Новак рассказал, что РФ верит в эффективность вакцинации

власть политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Власти РФ настроены оптимистично и верят, что эффективность вакцинации положительным образом повлияет на рынок нефти. Прогнозом поделился вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, ограничения из-за COVID-19 в скором времени должны пойти на спад. "Мы все-таки оптимистичны, и верим в те вакцины, которые появились на мировых рынках и были зарегистрированы", – заявил Новак.

Вице-премьер добавил, что первые две вакцины от коронавирусной инфекции зарегистрировали в России и сейчас препараты используют за пределами страны. "Мы верим в вакцинацию", – подчеркнул Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

Ранее было названо число россиян, привитых от коронавируса. Пока вакцинация производится только препаратом "Спутник V". Вакцина создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

За последние сутки в России подтвердили 24 246 новых случаев коронавируса. Активно выявлено 2 864 (11,8%) случая без клинических проявлений.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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