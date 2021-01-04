Назван способ диагностики коронавируса за 10 секунд

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Турецкие ученые изобрели устройство, которое способно диагностировать инфицирование коронавирусом за десять секунд. Об этом сообщает сайт Билькентского университета.

Прибор Diagnovir работает не по принципу репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования необходим образец из слизистой оболочки ротовой полости, который смешивается со специальным растровом и помещается в прибор.

"Путем динамического приема флуоресцентного сигнала патогены обнаруживаются за 10 секунд. Специально для биосенсора разработана микросхема обнаружения возбудителей, через которую и осуществляется весь процесс", – говорится в сообщении.

Во время доклинических исследований прибор показал 99 % эффективности в выявлении COVID-19.

В России за последние сутки выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. В 11,2% из них заболевание протекало без клинических проявлений.