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04 ноября, 13:16 (обновлено 04.11.2026 14:08)

Происшествия

Трое подозреваемых в убийстве таксистки в Дагестане заключены под стражу

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Трое подозреваемых в убийстве 34-летней Динары, которая подрабатывала в женском такси "Анжи" в Дагестане, отправлены в СИЗО на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

В ведомстве уточнили, что следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и роль каждого из обвиняемых. Параллельно ведется работа по сбору и закреплению доказательств.

Правоохранители задержали четвертого подозреваемого по уголовному делу об убийстве таксистки в Дагестане, передает

Также, как сообщает РИА Новости из зала Советского районного суда Махачкалы, был задержан 4 подозреваемый по данному делу. В частности, в суд для избрания меры пресечения был доставлен 20-летний студент первого курса Али. Ему предъявили обвинение в убийстве, которое было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, молодой человек вывез телефон убитой в Кизилюртовский район Дагестана, где ненадолго включил устройство, после чего вновь его выключил и выбросил в канаву.

Женщина пропала в Дагестане 30 октября. Позднее, 2 ноября, обнаружили ее тело. По подозрению в убийстве задержаны ее бывший муж и его знакомый. Также в столичном аэропорту Домодедово задержали еще одну подозреваемую.

К захоронению погибшей злоумышленники привлекли местного тракториста. Его попросили выкопать яму якобы под наружный туалет. Когда тракторист уехал, знакомый подогнал автомобиль к яме, достал из багажника тело погибшей и сбросил его туда. После этого он немного прикопал и засыпал землей, чтобы тела не было видно.

Бывший муж таксистки уже дал признательные показания. Он рассказал, что вызвал бывшую супругу через поддельный номер, представившись женщиной-клиентом такси. Когда автомобиль прибыл, он открыл дверь и нанес женщине ножевые ранения, от которых та скончалась.

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