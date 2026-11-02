Убитую в Дагестане женщину-водителя закопали в яме, вырытой под уличный туалет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело 34-летней Динары Алхасовой, пропавшей в Дагестане 30 октября, обнаружили в яме, которую местный тракторист выкопал под уличный туалет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Как сообщалось ранее, по подозрению в убийстве задержаны бывший муж погибшей и его знакомый. По словам Гариевой, к захоронению тела привлекли местного тракториста, обманув его относительно целей работ.

По данным МВД, знакомый бывшего мужа должен был захоронить тело. Он использовал земельный участок своего родственника на окраине поселка Новый Хушет. Там он вызвал тракториста и попросил выкопать яму якобы под наружный туалет. Когда тракторист уехал, мужчина подогнал автомобиль к яме, достал из багажника тело погибшей и сбросил его туда, после чего немного прикопал и засыпал землей, чтобы тела не было видно.

Затем он снова вызвал того же тракториста и сказал, что яма сделана не на том месте. Мужчина попросил закопать ее и выкопать новую примерно в двух-трех метрах от первой. Тракторист выполнил просьбу.

В МВД отметили, что преступник пытался представить все как обычные земляные работы. Сотрудники полиции установили подозреваемых и нашли тело пропавшей женщины.

Тело Алхасовой было обнаружено в понедельник, 2 ноября. В соцсетях появились сведения, что женщину якобы заманили на встречу, где на нее напали, а после закопали. Правоохранители также отметили, что в свободное от работы время женщина занималась перевозками туристов. В день исчезновения она собиралась отправиться к Сулакскому каньону.

