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03 ноября, 11:22

Происшествия

Бывший муж убитой в Дагестане таксистки дал признательные показания

Фото: телеграм-канал "КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА"

Житель Дагестана, подозреваемый в убийстве бывшей жены-таксистки, дал признательные показания. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в телеграм-канале.

Мужчина объяснил, что вызвал бывшую жену через поддельный номер, представившись женщиной-клиентом такси. Когда автомобиль прибыл, он открыл дверь и нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась.

"После переложил тело в другой автомобиль, попросил знакомого вывезти ее", – сказал Гариев.

На вопрос сотрудника полиции о том, раскаивается ли он в содеянном, мужчина ответил утвердительно.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики, мужчина спланировал убийство из-за ревности, не смирившись с новым замужеством женщины.

Тело 34-летней женщины, пропавшей в Дагестане 30 октября, обнаружили 2 ноября. По подозрению в убийстве были задержаны ее бывший муж и его знакомый. Позже в аэропорту Домодедово в Москве задержали еще одну подозреваемую.

К захоронению женщины также привлекли местного тракториста. Его попросили выкопать яму якобы под наружный туалет. Когда тракторист уехал, знакомый подогнал автомобиль к яме, достал из багажника тело погибшей и сбросил его туда. После этого он немного прикопал и засыпал землей, чтобы тела не было видно.

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