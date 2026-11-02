В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении супругов

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В Ростове-на-Дону заключили под стражу 26-летнего мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары с особой жестокостью. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Следствие полагает, что преступление могло быть совершено из-за личной неприязни. После задержания мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и убийстве. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расчлененные тела погибших нашли 1 ноября в Аксайском районе Ростовской области. По версии следствия, у подозреваемого случился конфликт с семейной парой. Мужчину и женщину насильно поместили в автомобиль, а затем преступник нанес им множественные удары колюще-режущим предметом.

Подозреваемого в убийстве семейной пары задержали в тот же день, отследив его местонахождение с помощью записей камер видеонаблюдения и показаний очевидцев.