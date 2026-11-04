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04 ноября, 13:43

Транспорт

Фотовыставку о народах России открыли в столичном метро ко Дню народного единства

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Фотовыставку "Люди большой страны" открыли в столичном метро ко Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Экспозиция, посвященная культурному многообразию российских народов, находится в переходе между станциями "Новаторская" Большой кольцевой и Троицкой линий метро. Ее подготовили совместно с Русским географическим обществом.

В переходе разместили более 15 снимков участников фотоконкурса "Самая красивая страна". На кадрах – красота и самобытность народов страны, семейные ценности и традиции, повседневная жизнь, национальные праздники и традиционные костюмы. Посетить выставку можно до 19 ноября включительно.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником и напомнил, что любовь к Родине и сплоченность делают граждан сильнее. Мэр пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо страны.

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