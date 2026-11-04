Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 13:01

Политика

ОДКБ может лишить Армению права голоса

Фото: 123RF.com/ivanoel

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может применить в отношении Армении статью 25 устава и лишить республику права голоса в органах объединения. Об этом РИА Новости заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, проект такого решения внесла Россия. Он касается членских взносов и неучастия. Масадыков отметил, что армянская сторона третий год не участвует активно в работе организации, хотя представители страны присутствовали на всех еженедельных совещаниях постоянных представителей государств – членов ОДКБ.

Согласно статье 25 устава ОДКБ, если государство не выполняет обязательства по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановке права выдвижения граждан этой страны на квотные должности, а также о лишении ее права голоса в органах организации. Ограничения сохраняются до полного погашения долга.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не рассматривает возвращение к полноценному участию в ОДКБ. Он уточнил, что позиция по заморозке участия не поменяется.

В свою очередь, бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа призвал вывести Армению из состава организации.

Путин заявил, что принятие закона о начале вступления Армении в ЕС означает выход из ЕАЭС

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика