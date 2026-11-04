ОДКБ может лишить Армению права голоса

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Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может применить в отношении Армении статью 25 устава и лишить республику права голоса в органах объединения. Об этом РИА Новости заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, проект такого решения внесла Россия. Он касается членских взносов и неучастия. Масадыков отметил, что армянская сторона третий год не участвует активно в работе организации, хотя представители страны присутствовали на всех еженедельных совещаниях постоянных представителей государств – членов ОДКБ.

Согласно статье 25 устава ОДКБ, если государство не выполняет обязательства по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановке права выдвижения граждан этой страны на квотные должности, а также о лишении ее права голоса в органах организации. Ограничения сохраняются до полного погашения долга.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не рассматривает возвращение к полноценному участию в ОДКБ. Он уточнил, что позиция по заморозке участия не поменяется.

В свою очередь, бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа призвал вывести Армению из состава организации.