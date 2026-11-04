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04 ноября, 13:56

Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Большом Камне в Приморье был пьян

Фото: sledcom.ru

Мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летнего школьника в городе Большой Камень Приморского края, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина начал приставать к компании школьников еще на остановке. Подростки пытались его успокоить словами, но у них не получилось, злоумышленник достал нож и стал угрожать.

После этого ребята ушли в кинотеатр, но мужчина пошел за ними и приблизился к парню, который больше всех пытался его успокоить. Мальчик искал защиты внутри здания. Однако в результате школьник получил удар ножом в сердце и умер до приезда скорой помощи.

Погибший воспитывался в многодетной семье, где было семеро детей. По данным УМВД России по Приморскому краю, семья характеризовалась положительно, а подросток не состоял на учете в полиции.

Инцидент произошел 3 ноября в холле кинотеатра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что подозреваемый ранее работал преподавателем в лицее. Однако на момент совершения преступления мужчина трудился диспетчером. У злоумышленника также есть дети. Он уже опрошен следователями. 5 ноября ему изберут меру пресечения.

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