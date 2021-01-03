Врач объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше", – сказал Тимаков, уточнив, что пик заболеваемости в России пока не пройден.

В России за последние сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 2 613 (10,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришелся 3 851 случай. Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса.

Ранее в столице расширили список категорий граждан для вакцинации от COVID-19. С 4 января открывается запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.

