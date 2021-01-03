В столице расширили список категорий граждан для вакцинации от COVID-19

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 4 января открывается запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней", – заявил мэр города.
С 30 декабря открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет, а с 28 запись стала доступна для граждан старше 60 лет и для тех, кто работает в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.
5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, а с 21 декабря – сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.
Ранее сообщалось, что свыше 100 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию от COVID-19 и около 50 тысяч сделали прививку перед Новым годом. Собянин отмечал, что столице удалось выстоять в пандемию, для этого были сконцентрированы огромные ресурсы.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.
В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник. Мэр отмечал, что в случае возникновения необходимости будут открыты еще 70 прививочных пунктов, которые в настоящее время находятся в резервном фонде. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.
Более 800 тыс россиян уже привились от коронавирусной инфекции
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