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Общество

10:12

Минздрав одобрил вакцину "Спутник V" для людей старше 60 лет

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что ведомство одобрило применение вакцины "Спутник V" против коронавируса для пациентов старше 60 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник" разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", – подтвердил специалист.

По словам главы Минздрава, экспертиза показала безопасность и эффективность препарата.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 24 декабря заявил, что в Москве завершены испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на пожилых пациентах. Тогда эксперт отметил, что исследование показало результаты не хуже, чем на других стадиях тестов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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