Мишустин заявил, что вакцина "Спутник V" доставлена во все регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Михаил Мишустин рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" доставлена во все регионы РФ. Об этом он сообщил в ходе встречи с производителями вакцин.
"На сегодня отгружено уже 310 тысяч доз, даже чуть больше. Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приемке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена", – цитирует РИА Новости Мишустина.
Премьер-министр подчеркнул, что в медицинские учреждения в январе – феврале следующего года должны поступить порядка 6,5 миллиона доз вакцины.
"Темпы выпуска вакцины растут. Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации", – добавил Мишустин.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что к июню 2021 года в России выпустят около 30 миллионов доз вакцины. Руководитель ведомства не исключил, что этого показателя можно достигнуть быстрее.
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