Мантуров анонсировал выпуск 30 млн доз вакцины "Спутник V" к июню 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что к июню следующего года Россия выпустит около 30 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.
"По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 (миллиона доз. – Прим. ред.), затем это эскалируется до 18 (миллионов. – Прим. ред.) к апрелю и до 30 – к июню. Но у меня есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее", – сказал Мантуров.
Глава министерства также подчеркнул, что цена на вакцину для внутреннего рынка будет снижаться по мере поступления новых партий препарата. Он уточнил, что в настоящий момент вакцина стоит 1 942 рубля.
Мантуров отметил, что сейчас завершается регистрация жидкой формы вакцины, уточнив, что в следующем году ее планируют начать выпускать в форме порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Сообщалось, что приоритетом первого уровня в получении препарата обладают работники медицинских и образовательных организаций, а также лица социального обслуживания и имеющие хронические заболевания.
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий москвичей
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