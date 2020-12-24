Порошковая форма вакцины "Спутник V" появится в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порошковая форма вакцины от коронавируса "Спутник V" появится в 2021 году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, сейчас завершается регистрация стабильной жидкой формы препарата с температурой хранения плюс 2–8 градусов.

"Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", – сказал министр.

Еще одна новая форма, которая появится в следующем году, – это лиофилизат. Мантуров пояснил, что это порошок, который надо на месте смешивать со средой, и тогда он будет превращаться в полноценные вакцины.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.