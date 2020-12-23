Путин сообщил, что риски по коронавирусу сохраняются

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу еще сохраняются, так как вакцинация от него только началась.
"Вакцинация медиков только началась, они еще не защищены в полном объеме. Риски борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются", – сказал он в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства также призвал регионы заранее подготовить графики системы здравоохранения в праздничные дни и обеспечить выплату зарплаты медикам в соответствии с законом.
Ранее Путин сообщил, что пандемия коронавируса стала вызовом, но она не отменила повестку развития РФ. Он отметил, что некоторые текущие вопросы были отложены, однако нужно ставить амбициозные задачи на будущий год.
Президент также заявил, что в продолжительные новогодние каникулы медики, которые работают с больными коронавирусом, должны получить выплаты в двойном размере.
По словам главы государства, действующие нормы Трудового кодекса подразумевают двойную оплату за работу в выходные и праздничные дни, однако это не распространяется на дополнительные выплаты.
В Москве от коронавируса вылечились почти 583 тысячи человек
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