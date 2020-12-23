Путин заявил, что пандемия не отменяет повестку развития РФ

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Пандемия коронавируса стала вызовом, но она не отменила повестку развития РФ, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"И мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, – именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня, это особый вызов. Но все это не отменяет повестки развития", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что некоторые текущие вопросы были отложены, однако нужно ставить амбициозные задачи на будущий год.
"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящий год", – заявил президент.
Нынешний год, по его словам, был непростым, пандемия стала вызовом для экономики, социальной сферы практически всех государств и серьезным испытанием для людей.
"Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей", – сказал он.
Ранее Путин подписал закон о Государственном совете РФ, по которому определяется его место в системе органов публичной власти.
Госсовет является конституционным государственным органом, который формирует президент для обеспечения согласованной работы органов власти. В соответствии с решением президента в состав совета могут включить членов политических партий, у которых есть фракции в нижней палате парламента, а также представителей местного самоуправления и иных лиц.
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