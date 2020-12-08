Путин подписал закон о Госсовете

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Владимир Путин подписал закон о Государственном совете РФ, по которому определяется его место в системе органов публичной власти. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

По закону Госсовет является конституционным государственным органом, который формирует президент для обеспечения согласованной работы органов власти.

Также известно, что Госсовет будет задействован в определении основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Ранее Совфед одобрил закон о Госсовете. Согласно документу, в соответствии с решением президента в состав совета могут включить членов политических партий, у которых есть фракции в нижней палате парламента, а также представителей местного самоуправления и иных лиц.