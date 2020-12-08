Путин подписал закон о смене назначения материнского капитала

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Владимир Путин подписал закон, по которому средства материнского капитала можно перенаправить для пенсии или на другие нужды. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

После поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда владелец сертификата может в течение шести месяцев заявить о том, что деньги будут использованы по другому направлению.

Уточняется, что размер срока выбран из-за продолжительной процедуры оформления документов. Если заявление о новой цели распределения средств отсутствует, то можно повторно направить отозванные средства на формирование накопительной пенсии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке возврата средств материнского капитала обманутым дольщикам. Сообщалось, что ими можно будет воспользоваться повторно без обращения в судебные инстанции. Новая норма коснется тех граждан, которые вложили средства в жилье, но получили компенсацию, а не готовую жилплощадь из-за банкротства застройщика.