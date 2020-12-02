СФ одобрил закон о смене назначения маткапитала

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Совфед принял закон, позволяющий перенаправить полученные средства материнского капитала для пенсии на другие цели.

Согласно закону, в течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счет ПФР владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использованы по другому направлению, разрешенному законом.

Шестимесячный срок установлен из-за продолжительности прохождения процедур по оформлению документов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке возврата средств материнского капитала обманутым дольщикам. Сообщалось, что ими можно будет воспользоваться повторно без обращения в судебные инстанции. Новая норма коснется тех граждан, которые вложили средства в жилье, но получили компенсацию, а не готовую жилплощадь из-за банкротства застройщика.

В Минтруде РФ ранее рассказали, что с начала 2020 года 275 тысяч российских семей получили материнский капитал на первого ребенка. Всего помощь за указанный период получили 900 тысяч семей.