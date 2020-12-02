СФ одобрил закон о смене назначения маткапитала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Совфед принял закон, позволяющий перенаправить полученные средства материнского капитала для пенсии на другие цели.
Согласно закону, в течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счет ПФР владелец сертификата может обратиться с заявлением о том, что средства маткапитала будут использованы по другому направлению, разрешенному законом.
Шестимесячный срок установлен из-за продолжительности прохождения процедур по оформлению документов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке возврата средств материнского капитала обманутым дольщикам. Сообщалось, что ими можно будет воспользоваться повторно без обращения в судебные инстанции. Новая норма коснется тех граждан, которые вложили средства в жилье, но получили компенсацию, а не готовую жилплощадь из-за банкротства застройщика.
В Минтруде РФ ранее рассказали, что с начала 2020 года 275 тысяч российских семей получили материнский капитал на первого ребенка. Всего помощь за указанный период получили 900 тысяч семей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: