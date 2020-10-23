Обманутым дольщикам разрешат повторно использовать маткапитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство России утвердило порядок возврата средств материнского капитала обманутым дольщикам. Об этом сообщает РИА Новости.
Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции", – рассказали в пресс-службе кабмина.
Новая норма коснется тех граждан, которые вложили средства в жилье, но получили компенсацию, а не готовую жилплощадь из-за банкротства застройщика. Раньше средства необходимо было возвращать в ПФР, а право на повторное использование получать через суд.
Согласно новой схеме, средства в ПФР будет передавать Фонд защиты прав дольщиков. Сами граждане при этом получат право повторного использования денег в автоматическом режиме.
В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Уже с 1 января 2021 года он вырастет до 639 432 рублей.
В Госдуме поддержали заявление президента. Как отметил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, эта программа востребована и служит поддержке института семьи.
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