В Госдуме прокомментировали слова Путина об индексации маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал слова Владимира Путина о ежегодной индексации материнского капитала, сообщает RT.

По его словам, эта программа востребована и способствует укреплению института семьи. Он также считает, что программа маткапитала оправдала себя, поскольку позволяет решать насущные жилищные вопросы и стимулирует рождаемость.

Парламентарий добавил, что при индексации сохраняется покупательная способность обладателей материнского капитала. Он напомнил, что постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что позитивно воспринимается в обществе.

Ранее Владимир Путин сообщил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей, составив 639 тысяч 432 рубля. Российский лидер добавил, что при рождении первого ребенка выплата будет составлять почти 484 тысячи рублей.

В Минтруде сообщили, что маткапиталом с начала года воспользовались 556 978 семей. Из них 61% направили средства на улучшение жилищных условий.

В ходе послания Федеральному собранию в январе Владимир Путин заявлял, что родители смогут получать маткапитал при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года.