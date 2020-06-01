В России могут измениться правила погашения ипотеки маткапиталом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне смогут гасить ипотеку материнским капиталом через неподконтрольные Банку России организации. Правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы, сообщает газета "Известия".

Нововведение планируют одобрить также в профильном комитете парламента по труду и социальной политике и в большинстве фракций, где ее считают особенно актуальной в условиях COVID-19. Парламентарии обращают внимание на необходимость изучить рынок, чтобы гарантировать, что к средствам не получат доступ нарушающие законы организации.

С марта 2019 года организациям, неподконтрольным ЦБ, запрещено работать с материнским капиталом. Цель изменений – предотвратить мошеннические действия с этими средствами.

Один из авторов проекта – депутат от ЛДПР Виталий Пашин – уточнил, что документ не учитывает некоторые нюансы. В частности, из закона выпали организации, уполномоченные работать с маткапиталом на законных основаниях. По его словам, в итоге получилось так, что семьи, которые заключили договоры с ними, сейчас не могут воспользоваться правом погашения ипотеки с помощью маткапитала.

В апреле срок рассмотрения заявлений на получение материнского капитала сократили втрое. Теперь вместо месяца документы будут приниматься за 10 рабочих дней. Деньги тоже будут перечислять в два раза быстрее – в течение пяти дней вместо десяти.

В том же месяце был установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет, у которых есть право на маткапитал. Их получат все проживающие в РФ и имеющие право на господдержку в виде маткапитала при условии, что оно возникло у них до 1 июля 2020 года. Кроме того, это коснется ранее имевших такое право и полностью распорядившихся маткапиталом.

В ходе послания Федеральному собранию в январе Владимир Путин заявлял, что родители смогут получать маткапитал при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Так, выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.