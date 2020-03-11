Маткапитал будет выплачиваться автоматически с 15 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Материнский капитал будет выплачиваться автоматически с 15 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерство труда и социальной защиты.
По словам главы министерства Антона Котякова, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия.
В ведомстве отметили, что после рождения ребенка данные поступят в Пенсионный фонд РФ из Единого реестра записей актов гражданского состояния.
ПФР проверят наличие ограничений, которые препятствуют выдаче сертификата. Если они отсутсвуют, сертификат будет оформлен, а информация о нем направлена владельцу.
В случае, если женщина зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей будет направлено соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале.
Возможность подать личное заявление через портал госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ также останется, рассказали в министерстве. Тогла сроки оформления сертификата будут сокращены с 15 до 5 рабочих дней, а о его готовности сообщат сотрудники единого контактного центра ПФР.
Закон о расширении программы материнского капитала подписал президент России Владимир Путин 1 марта 2020 года. Семьи, в которых появился первенец, теперь будут получать более 466 тысяч рублей в виде материальной помощи. В случае рождения второго ребенка сумма выплаты увеличивается на 150 тысяч рублей.
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