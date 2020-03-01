Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон, который расширяет программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяет право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Согласно ему, более 466 тысяч рублей получат семьи, в которых родился первенец. При рождении второго ребенка сумма выплат увеличится на 150 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с поручением главы государства, программа маткапитала продлевается до 2026 года, а процедура получения упрощается. Принятые нормы вступили в силу с 1 января 2020 года.

Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение маткапитала при рождении первого ребенка. 20 февраля Госдума приняла закон в третьем чтении.

Cрок выдачи сертификата сократят втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.

Семьям не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.