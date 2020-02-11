Срок выдачи сертификата на маткапитал сократится до пяти дней

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Срок выдачи сертификата должны сократить втрое – до пяти дней, сообщает пресс-служба руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.

Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30. Кроме того, семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять необходимые сведения из государственных информационных систем.

Все данные о выдаче маткапитала предлагается размещать в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг с возможностью формирования выписки. Получить их можно будет и при обращении за выпиской в ПФР.

Женщинам также хотят дать право перенаправить маткапитал с формирования накопительной пенсии на другие цели в случае необходимости. Согласно действующему закону, после дня назначения накопительной пенсии россиянок лишают права направить средства на другие цели.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Саму программу маткапитала предложили продлить до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.

В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Их подготовили в соответствии с поручениями президента.