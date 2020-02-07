Маткапитал возможно будет перенаправить с накопительной пенсии на другие цели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается дать право женщинам перенаправить маткапитал с формирования накопительной пенсии на другие цели в случае необходимости. Авторами законопроекта выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также депутаты Дмитрий Свищев и Елена Строкова, передает РИА Новости.

"Порой уже после назначения накопительной пенсии возникает необходимость перенаправить маткапитал на иные предусмотренные федеральным законом цели, например, на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", – отмечают авторы законопроекта.

Согласно действующему законодательству, после дня назначения накопительной пенсии женщина лишается права направить средства на другие цели.

Авторы также отмечают, что в действующем законодательстве предусмотрена возможность отказа граждан от иных видов уже назначенных им пенсий.

Ранее сообщалось о том, что в ПФР подготовили проект о расширении программы маткапитала на первого и второго ребенка. Глава организации Максим Топилин подчеркивал, что отделения фонда готовят к изменениям и многочисленным обращениям. Он заверял, что специалисты справятся с поставленными задачами.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу материнского капитала было предложено продлить до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.