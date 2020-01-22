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Общество

22 января, 14:18

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от 3 до 7 лет

общество власть

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Семьям, доход которых находится на невысоком уровне, необходимо подать документы для выплат на детей от 3 до 7 лет до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

По словам российского лидера, семьям, где средний доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, выплатят половину прожиточного минимума ребенка.

Отмечается, что этот показатель в среднем окажется равен порядка 5,5 тысячи ежемесячно. Начисляться эти средства будут с 1 января 2020 года.

"Главное для людей – не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением", – завил Путин, отметив, что такие семьи получат выплаты за весь год.

В обращении к Федеральному собранию глава российского государства предложил ввести выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. Сообщалось, что на первом этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Путин предложил ввести выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет

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