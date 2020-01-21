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Москва 24

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Политика

21 января, 11:04

В Госдуме рассказали, какой маткапитал в 2020 году получат семьи с двойнями и тройнями

политика дети эксклюзив

Фото: Фото: TASS/DPA/Lino Mirgeler

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала Москве 24, как будет работать в 2020 году программа материнского капитала для семей, в которых родились двойни или тройни.

"В этом случае можно сразу получить материнский капитал на второго ребенка, не получая на первого. Тогда выплата составит 616 617 тысяч рублей. На третьего семья может получить сразу 450 тысяч рублей на погашение ипотеки", – рассказала Бессараб.

Кроме того, член комитета Госдумы отметила, что при рождении тройняшек любой регион, как правило, выделяет дополнительные премии и преференции для такой семьи. "Помимо этого, многодетные семьи могут брать льготную ипотеку под шесть процентов годовых или два процента в Дальневосточном регионе", – напомнила Светлана Бессараб.

Материнский капитал на первого ребенка в России могут начать оформлять с марта или апреля 2020 года. Госдума будет рассматривать поправки "максимально быстро".

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. По его словам, программу материнского капитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.

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