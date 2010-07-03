Ипотеку под 6% на весь срок получат семьи с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, сообщает газета "Известия". Сейчас это только три, пять и восемь лет.

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В правительстве полагают, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки более радикально повысит спрос на льготные кредиты.

Сейчас программа недостаточно востребована, хотя максимальная сумма, которую могут получить заемщики, выросла. А прошлым летом также ввели дополнительные льготы для семей с четырьмя и более детьми. Возможной причиной считают ограниченный срок действия льготной ставки.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила о возможном введении дополнительных мер стимулирования рождаемости. Минтруд предлагал продлить до 2024 года программу материнского капитала. Если программу продлят, деньги на выплату нужно будет закладывать в бюджет 2024–2027 годов.

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что выдача маткапитала за рождение первенца стала бы серьезной мерой по поддержке семей. По его словам, Госдума приветствует инициативу.

