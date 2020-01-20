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Общество

20 января, 04:44

Начислять маткапитал на первенца в России могут начать в марте

общество

Фото: depositphotos/FamVeldman

Материнский капитал на первого ребенка в России могут начать оформлять с марта или апреля 2020 года. Госдума будет рассматривать поправки "максимально быстро".

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", – указала она.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский добавил, что основную подготовительную работу уже завершили.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка.

По его словам, программу материнского капитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года. При это президент отметил, что выплата составит 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

"Москва сегодня": Путин предложил выплачивать маткапитал с рождением первенца

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