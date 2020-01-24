ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пенсионный фонд России подготовил изменения в законодательство, которые касаются выдачи материнского капитала на первого и второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ПФР Максима Топилина.
"Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском и семейном капитале. Он сейчас находится в министерстве, будем обсуждать", – сказал Топилин.
Он отметил, что технология его проведения через поправки к одному из законопроектов, принятых в первом чтении Госдумой, может позволить решить эту задачу в течение месяца.
Топилин подчеркнул, что ПФР готовит отделения фонда к изменениям и многочисленным обращениям, заверив, что специалисты справятся с поставленными задачами.
Материнский капитал на первого ребенка в России могут начать оформлять с марта или апреля 2020 года. Госдума будет рассматривать поправки "максимально быстро".
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. По его словам, программу материнского капитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.
Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности использовать материнский капитал для строительства дачи. Документ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.
По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева, законопроект является дополнительной мерой господдержки семей, имеющих детей.
Кроме того, в нижнюю палату парламента внесли законопроект, который предполагает возможность досрочного выхода на пенсию для тех, кто имеет четырех и более детей.
Начислять маткапитал на первенца в России могут начать в марте
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