Маткапитал могут разрешить использовать для строительства дачи

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности использовать материнский капитал для строительства дачи, сообщает Агентство "Москва".

Документ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.

По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева, законопроект является дополнительной мерой господдержки семей, имеющих детей.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми, рожденными за рубежом, получат маткапитал от России. Семьи с детьми, которые имеют двойное гражданство, также могут рассчитывать на выплаты.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что программу материнского капитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года.

Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.