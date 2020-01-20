Семьи с детьми, рожденными за рубежом, получат маткапитал от России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала Москве 24, как будет работать программа материнского капитала в 2020 году для детей с двойным гражданством.

"Семьи с детьми, которые имеют двойное гражданство, также могут рассчитывать на материнский капитал", – прокомментировала Бессараб.

Это относится и к детям, мамы которых являются гражданками России, но родили их за пределами страны по разным причинам. По словам депутата, "о втором гражданстве [в законе о материнском капитале] ничего не сказано". Главное – наличие свидетельства о рождении и СНИЛС.

"Пускай они будут с двойным гражданством. Главное, что это граждане Российской Федерации", – подчеркнула Светлана Бессараб.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что программу материнского капитала продлят минимум до 31 декабря 2026 года.

Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.