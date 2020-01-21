В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

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Законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей внесли в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект федерального закона предлагает предоставить право досрочного выхода в 60 лет для мужчин, при условии, что они имеют четырех детей в одном браке, и в 55 лет – для женщин.

Для реализации законопроекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета. В связи с этим предлагается установить срок для вступления в силу указанных изменений с 1 января 2021 года. Это позволит учесть возможные расходы при формировании бюджета на 2021 год.

Ранее замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина из "Единой России" предложила создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению.